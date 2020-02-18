Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового высокомобильного соединения Центрального военного округа впервые зимой провели тактическое учения в Оренбужье на пикапах. В ходе выполнения практических действий - 250-километрового марша на «Патриотах» по дорогам общего пользования, атаки обороняющихся «боевиков» - машины были проверены на проходимость. Они прошли испытания в условиях глубокого снежного покрова и плохой погоды.

Военнослужащие в рамках учений поддерживали реактивные системы залпового огня «Град», которые наносили огневые удары по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. Также, из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на пикапах, был нанесен удар по условным бандоформированиям благодаря маневру в условиях бездорожья.

«В рамках проведенных полномасштабных учений на незнакомом полигоне моим подразделением было выполнено ряд тактических и огневых задач, в результате которых как личный состав, так и техника проявили себя с лучшей стороны в условиях бездорожья и погодных условий. В дальнейшем есть планы, повышающие как боевую готовность, так и слаженность подразделения», - отметил командир высокомобильной роты Роман Гундоров.

В ходе практических действий, прошедшего на Тоцком полигоне, приняли участие более 600 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники.