Шойгу: Минобороны РФ выступает за регулярные контакты с военными Италии

Минобороны России придает особое внимание восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини.

«Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии. Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики», - сказал Шойгу.

По словам министра, на встрече он хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.

«Италия - наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями», - констатировал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что «ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе».