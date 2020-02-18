Войска РХБЗ ликвидируют «заражение» местности под Волгоградом: кадры учений

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты вместе с десантниками ликвидировали последствия химического заражения на учениях, проходивших на полигоне Лебяжье Волгоградской области.

По замыслу учений в результате аварии на радиационном опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ. Батальон РХБ разведки прибыл в район техногенной аварии, изучил это место, установил степень загрязнения и определил масштабы и зоны радиоактивного заражения местности вокруг объекта.

Батальон аэрозольного противодействия осуществил аэрозольную маскировку стоянок самолетов на аэродроме на новейших машинах ТДА-3, которые превосходят по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз.

На учениях были задействованы новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, контрольно-распределительный пост КРПП-2, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки с установленным авиационным двигателем ТМС-65, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект аэрозольной дезинфекции КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-1О.