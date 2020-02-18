Сила союза: в Пскове торжественно стартовали совместные учения России и Белоруссии

Церемония открытия первых в 2020 году совместных тактических учений Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь состоялась 17 февраля. В Пскове, на базе гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Святого благоверного Александра Невского полка Псковского гвардейского соединения ВДВ по традиции подняли государственные флаги и флаги подразделений двух стран.

«В ходе предстоящего учения личному составу предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, включающих в себя десантирование, захват объекта, совершение рейда, ведение оборонительного боя, что потребует от личного состава сводного подразделения приложить максимум усилий, продемонстрировав стойкость, выдержку и взаимовыручку», - отметил заместитель командира Псковского десантно-штурмового соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин.

Затем военнослужащие прошли торжественным маршем. Учения пройдут с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье», площадке приземления «Кислово».

Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО РБ, дислоцированного в городе Бресте. А также два вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, и четыре военно-транспортных самолета Ил-76.