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Артиллеристы испытали модернизированные «Грады» в Кемеровской области

Валентина Пескова
08:40 17.02.2020
Условный противник был обнаружен с помощью комплекса «Ирония», после чего уничтожен из «Градов».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Скопление условного противника в Кемеровской области обнаружили с помощью «Иронии». Именно так называется оптический электронный комплекс, который использовали разведчики. Полученные данные были переданы в командный пункт, после чего в дело незамедлительно вступили «Грады».

Реактивные системы залпового огня отстрелялись на максимальной дальности. Дистанция составила около 40 километров.

Новые «Грады» являются модернизированными. Партия поступила на вооружение артиллеристов лишь на днях. По сравнению с прежней модификацией, теперь в РСЗО используются более мощные боеприпасы.

Кроме того, машины получили электронную систему пуска. А систему наведения на цель для удобства оператора вывели в кабину.

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