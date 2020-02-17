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Курсанты академии ПВО подарили парад ветерану Великой Отечественной войны в Смоленске

Павел Воробьев
07:59 17.02.2020
После парада за праздничным чаепитием ветерану вручили еще одну награду - медаль к 75-летию Великой Победы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Офицеры и курсанты Военной академии ПВО отметили 96-летие ветерана Великой Отечественной войны Михаила Горбачева, подарив ему торжественный парад. Военнослужащие прошли строем прямо около его дома и исполнили композиции времен ВОВ.

Горбачев был связистом, воевал на Волховском фронте, освобождал Карелию и участвовал в боях за Кенингсберг. Окончание войны он встретил в Восточной Пруссии.

Ветеран также был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «Жукова».

После парада за праздничным чаепитием ветерану вручили еще одну награду - медаль к 75-летию Великой Победы.

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