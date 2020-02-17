Сербия примет участие в Армейских международных играх

В этом году сербские военные примут участие в трех крупных мероприятиях Министерства обороны РФ: Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх (АрМИ-2020). Об этом сообщил глава сербского военного ведомства Александар Вулин на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Белграде.

«Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день», - сказал Вулин.

Министр также выразил надежду, что сербские военные покажут высокие результаты в конкурсе «Танковый биатлон».

«В прошлый раз мы не вышли в финал, надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся», - добавил он.

Шойгу в свою очередь отметил, что взаимодействие военных ведомств РФ и Сербии вышло на принципиально новый уровень, и заявил, что Москва приложит все усилия, чтобы сохранить темп сотрудничества с Белградом в военной сфере.