Шойгу: взаимодействие военных ведомств РФ и Сербии вышло на принципиально новый уровень

Москва приложит все усилия, чтобы сохранить темп сотрудничества с Белградом в военной сфере, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече со своим сербским коллегой Александаром Вулиным.

«Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между Россией и Сербией. Он указал также на то, что власти страны и лично сербский министр обороны проделали серьезную работу по повышению обороноспособности страны.

«Сильная армия - гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами», - заключил Шойгу.

Также глава Минобороны России пригласил Вулина, президента страны Александра Вучича и сербских военных на парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Сербский министр сообщил, что в параде Победы примут участие 75 военнослужащих из его страны.