Участники марш-броска к юбилею Победы прибыли в Наро-Фоминск

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, участвующие в марш-броске в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со дня образования ВДВ, прибыли в Наро-Фоминск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Порядка 250 военнослужащих "крылатой гвардии", представляющих учреждения, соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, завершили комбинированный марш-бросок протяженностью почти восемь тысяч километров в городе Наро-Фоминске Московской области», - говорится в сообщении.

Команды стартовали из восьми городов страны 1 февраля. За это время они преодолели на лыжах и пешком тысячи километров, посетили более сотни городов и сел, в том числе города-герои и города воинской славы.

Во время остановок участники проводили памятные акции, посещали ветеранов, демонстрировали свои навыки и умения в рамках показательных выступлений, а также новое вооружение и экипировку.

Из Наро-Фоминска десантники направятся на Поклонную гору в Москве, где на площади у Вечного огня в Парке Победы состоится их чествование.