Десантирование из «Терминаторов»: кадры прыжков с парашютом курсантов НВВКУ

Десантирование в тыл условного противника провели будущие разведчики под Новосибирском. Впервые в жизни из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» с парашютом прыгали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Винтокрылые машины поднялись на высоту 800 метров. Парашютисты должны были, маневрируя, приземлиться на указанную площадку, а затем выйти в район сбора разведывательной группы. По словам наставников курсантов, все они показали себя с лучшей стороны – никто не растерялся в небе и не потерялся на земле. Использовались парашютные системы Д-10.

Занятия проходили ночью и днем. Обучение военнослужащих продлится до апреля. За это время молодые люди совершат около 10 прыжков.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.