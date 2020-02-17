В Совфеде заявили, что РФ в будущем может перейти на контрактную систему в армии

Россия в перспективе сможет полностью перейти на комплектование армии контрактниками, но пока стране необходимо держать мобилизационный резерв, который формируется за счет солдат срочной службы. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Мы проводим два раза в год набор по срочной службе по 150 тысяч человек, можно набирать и больше. Люди идут в армию. Я думаю, что со временем, может, мы и перейдем на полное оснащение армии контрактниками, но пока существует именно такая система комплектования Вооруженных Сил, которая позволяет и контрактников содержать, и срочников готовить», - приводит ТАСС его слова.

Бондарев отметил, что многие россияне заинтересованы в военной службе. Сенатор считает, что интерес вызван в том числе принятым в 2017 году законом, разрешающим устраиваться на государственную и муниципальную службу только тем россиянам, которые отслужили в Вооруженных силах РФ.

Член Совфеда рассказал, что в настоящее время в российской армии служат примерно 400 тысяч контрактников. Эти кадры хорошо подготовлены, имеют профильное среднее специальное или высшее образование.

В апреле 2019 года на встрече с работниками НПО «Энергомаш» президент РФ Владимир Путин заявил, что сложная военная техника и новые задачи, стоящие перед Вооруженными Силами РФ, приведут к тому, что российская армия в будущем полностью перейдет на профессиональную основу.

По мнению главы государства, призыв на срочную службу постепенно уйдет в прошлое, но для этого потребуются время и соответствующее финансирование.