«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160
Все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Над акваториями Баренцева и Норвежского морей экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ провели плановый полет. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
В ходе полетного задания ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе. Продолжительность планового полета над нейтральными водами составила более 16 часов. Маршрут стратегических ракетоносцев также пролегал над Северным Ледовитым океаном.
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Министерстве обороны.