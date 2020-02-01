«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160

Над акваториями Баренцева и Норвежского морей экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ провели плановый полет. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В ходе полетного задания ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе. Продолжительность планового полета над нейтральными водами составила более 16 часов. Маршрут стратегических ракетоносцев также пролегал над Северным Ледовитым океаном.

Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Министерстве обороны.