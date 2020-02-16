Главком ВМФ России отправился с рабочим визитом на Кубу

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов отправился с рабочим визитом на Кубу. В республике он пробудет шесть дней начиная с 16 февраля.

Визит состоится по приглашению кубинской стороны, уточнили в Минобороны РФ.

За время поездки Евменов проведет несколько встреч с руководством кубинского оборонного ведомства. Кроме того, адмирал посетит различные объекты и подразделения Революционных военно-морских сил.