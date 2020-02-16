Главком ВМФ России отправился с рабочим визитом на Кубу
Поездка состоится по приглашению кубинской стороны, уточнили в Минобороны РФ.
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов отправился с рабочим визитом на Кубу. В республике он пробудет шесть дней начиная с 16 февраля.
Визит состоится по приглашению кубинской стороны, уточнили в Минобороны РФ.
За время поездки Евменов проведет несколько встреч с руководством кубинского оборонного ведомства. Кроме того, адмирал посетит различные объекты и подразделения Революционных военно-морских сил.