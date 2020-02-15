Чита встретила участников перехода по маршруту Хабаровск-Москва

Участники уникального комбинированного перехода по маршруту Хабаровск-Москва прибыли в Читу. Столица Забайкалья встретила участников патриотической акции ясной и морозной погодой.

На главной городской площади собравшихся приветствовали ветераны Великой Отечественной войны, командующий Забайкальским общевойсковым объединением ВВО, генерал-майор Роман Бердников, военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов, юнармейцы, губернатор региона Александр Осипов, представители казачьего общества и горожане.

«Целью этого перехода, проходящего в рамках акции "Все для фронта. Все для победы", почтение памяти советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. Мы хотим подтвердить, что мы достойное поколение, сохранившее память о наших дедах и прадедах. Сегодня в нашем городе проходит военно-патриотическая акция, которая способствует сохранению исторической памяти о событиях, от которых зависело наше будущее. Наша цель - сохранение преемственности поколений, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого», - заявил Бердников.

Переход военнослужащих Восточного военного округа стартовал в Хабаровске 28 января. Мероприятие посвящено 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам предстоит пройти 8 тысяч 492 километра, которые они преодолеют комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Они пересекут территории 17 субъектов Российской Федерации и примут участие в военно-патриотических акциях. Планируется, что военнослужащие завершат переход 7 мая в Москве.