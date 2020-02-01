Мастера артиллерийского огня: лучшие кадры «Гонки взводов» в Северной Осетии

В Северной Осетии на полигоне Тарское минометчики из Дагестана стали победителями в «Гонке взводов» второго этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Военнослужащие на машинах «Камаз», оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани», преодолевали косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования.

Минометные расчеты должны были на время поразить мишени условного противника, расположенные на дистанциях свыше 1 километра, с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. Если участники соревнований промахивались, то взвод уходил на штрафной круг, длинной более 500 метров.

По итогам этапа «Гонки взводов» победителем стала команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Дагестане. На втором месте – команда 42-й мотострелковой дивизии ЮВО из Чечни, на третьем – мотострелковое соединение ЮВО из Северной Осетии. Четвертое место заняла команда российской военной базы ЮВО в Южной Осетии.