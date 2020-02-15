Главную икону ВМФ РФ доставили в Покровский собор Владивостока

В Покровский собор во Владивостоке доставили главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, икона была доставлена во Владивосток из Североморска самолетом военно-транспортной авиации. После приземления из аэропорта «Кневичи» образ в сопровождении военной автоинспекции привезли в храм.

«Апостол Андрей Первозванный - он, прежде всего, конечно, покровитель моряков, исходя из того, что он сам, будучи рыбаком, всегда был в лодке, всегда разделял тяготы лишения морской жизни моряка. И потому, конечно, не только воинов-моряков, но и всех по морю ходящих, всех он окормляет, потому что сам в земной жизни он был моряком. И потому, он принят Церковью, как покровитель Флота», - объяснил «Звезде» настоятель Храма святого праведного воина Федора Ушакова, адмирала Флота российского при Тихоокеанском высшем военно-морском училище иерей Александр Жилин.

В честь прибытия святыни в соборе состоялся молебен о процветании российского Флота, на котором присутствовали свыше ста военнослужащих ТОФ.

Во Владивостоке икона будет находиться до 25 февраля, после чего ее ненадолго отвезут на Камчатку. После этого образ Андрея Первозванного опять вернут во Владивосток, где он пробудет до 20 марта.