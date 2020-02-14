Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище стартовала подготовка команд к Армейским международным играм - 2020. Методики, которые используют в своих тренировках мотострелки, уникальные. Инструкторы создали их после тщательного анализа всех успешных выступлений курсантов на российских и международных соревнованиях.

В задачи экипажей в рамках тренировочного процесса входит, в том числе, уничтожение бронетехники условного противника, расположенной на расстоянии 1600, 1700 и 1800 метров. При этом танк должен находиться в постоянном движении, иначе даже точное попадание будет засчитано, как промах.

Для тренировок используется уникальная база, в настоящее время одна из лучших в Вооруженных силах РФ. Это специальные полосы подготовки снайперов, разведчиков, альпинистов, мотострелков и танкистов.