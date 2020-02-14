Белая эскадрилья: кадры учений бомбардировщиков Ту-22М3 в небе Иркутска

В Иркутской области прошли учения летчиков дальней авиации. В них задействовали эскадрилью бомбардировщиков Ту-22м3 из десяти самолетов, истребители Су-30см, а также расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 различной модификации и радиолокационных станций.

Во время летно-тактических учений проверялись готовность авиационной техники, летного и инженерно-технического состава к выполнению задач. Экипажи дальней авиации отработали перебазирование на оперативный аэродром, технику пилотирования в сложных метеоусловиях, взаимодействие с другими подразделениями авиации, преодоление системы противовоздушной обороны условного противника и условное боевое применение по наземным целям.

После посадки также проверялись временные нормативы подготовки самолетов к повторному вылету. Учения прошли под руководством командира соединения дальней авиации гвардии полковника Андрея Малышева.