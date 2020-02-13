Картаполов: пересмотр истории Второй мировой войны может обернуться против инициаторов

Попытки Запада и некоторых государств Восточной Европы представить СССР наряду с гитлеровской Германией виновником начала Второй мировой войны могут обернуться против инициаторов таких попыток, поскольку в этом случае днем начала кровопролитного противостояния можно будет считать, например, дату раздела Чехословакии с участием Польши в 1938 году. Такое заявление сделал заместитель главы Минобороны России, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Вся их современная политика (авторов этих мифов) направлена на то, чтобы каким-то образом, по их мнению, противодействовать России», - сказал Картаполов в эфире посвященной опровержению зарубежных мифов о начале Второй мировой войны программы «Секретные материалы» на «Звезде».

Генерал-полковник отметил, что дата начала Второй мировой войны - 1 сентября 1939 года - является общепризнанной. Именно в этот день Германия напала на Польшу, напомнил военнослужащий.

«Если мы сейчас говорим, что надо пересматривать (историю войны - прим. ред.), то можно назвать и более ранние даты. Можно назвать дату аншлюса Австрии, а можно назвать дату, когда произошел раздел Чехословакии», - сказал заместитель министра обороны.

Аншлюс - поглощение нацистской Германией Австрии - состоялся в марте 1938 года. Раздел Чехословакии случился после заключения 30 сентября этого же года Мюнхенского соглашения между Великобританией, Францией, Италией и Германией. В разделе Чехословакии участвовали Германия, Польша и Венгрия.

Ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой обвинила СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны.

Российские дипломаты в ответ на действия польской стороны заявили о недопустимости фальсификации истории и напомнили, что именно Советский Союз внес решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену - 27 миллионов жизней. В частности, только за период освобождение Польши от гитлеровских захватчиков погибли 600 тысяч красноармейцев.