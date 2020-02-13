Максимальная интенсивность: МИГ-31БМ выполнили фигуры высшего пилотажа в небе над Пермью

В Перми в небо поднялись истребители-перехватчики МИГ-31БМ. Они отработали сразу несколько элементов в паре, причем как в дневное, так и в ночное время.

Пять-шесть тысяч метров вверх на сверхзвуковой скорости. Такие восхождения экипажи пермского авиаотряда совершают четыре раза в день. Летчики выполняют фигуры высшего пилотажа. Интенсивность боевой подготовки - максимальная.

Всепогодный МИГ-31БМ может перехватывать и уничтожать воздушные цели как на предельно малых, так и на больших высотах. В рамках учений высокоскоростные самолеты выполнили в пермском небе упражнения в парах: синхронный взлет, развороты и расхождение - все это обычные элементы подготовки боевых летчиков.