Ракетная мощь «Тополей»: лучшие кадры курсантских учений РВСН под Москвой

В Серпухове прошли учения курсантов выпускных курсов филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Сценарий маневров предполагал вывод автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учений курсанты приобрели практические навыки в управлении подразделениями при выполнении ими различных задач и отработали навыки самостоятельной работы на технике и вооружении.

Выпускники академии на практике смогли отработать боевые задачи несения дежурства на полевых позициях в составах боевых расчетов ПГРК «Тополь». Участники маневров отработали вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделений комендантской службы и развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание уделялось вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнению задач в сложной обстановке.