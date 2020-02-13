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Десантники горных соединений борются за победу в конкурсе «Волжские склоны»: видео

Анна Касаткина
05:40 13.02.2020
Лучшие подразделения соревнуются в ориентировании на местности, стрельбе, подъемах и спусках по склону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ульяновской области впервые проходит конкурс десантников «Волжские склоны». В соревновании принимают участие лучшие подразделения, предназначенные для действий в горной местности.

Конкурс состоит из 12 этапов. Десантники соревнуются в ориентировании на местности, стрельбе, подъемах и спусках по склону. Команде из шести человек выдается карта, на которой отмечены задания. Побеждает то отделение, которое соберет максимальное количество контрольных точек за наименьшее время.

Десантникам также предстоит сдать нормативы по эвакуации условно раненого с помощью самодельных носилок на дистанцию свыше одного километра. Итоги конкурса подведут 13 февраля.

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