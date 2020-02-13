Удар из темноты: мотострелки ЦВО отработали ночную атаку под Оренбургом

Военнослужащие Центрального военного округа провели налет на базу условного противника под Оренбургом. Стрельбы выполнялись в темное время суток, с использованием приборов ночного видения.

Учения проходили на Тоцком полигоне. По их замыслу, беспилотные летательные аппараты обнаружили строящуюся базу боевиков, после чего было решено задействовать мотострелковые и танковые подразделения.

Для огневого поражения использовалось штатное стрелковое оружие, а также гранатометы РПГ-7 и АГС-17. Поддержку мотострелкам оказывали экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Всего в учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих 2-ой общевойсковой армии и около 70 единиц техники.