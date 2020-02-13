«Боевую задачу выполнили»: в Москве состоялся концерт с участием ветеранов 40-й армии

В Центральном театре Российской армии состоялся торжественный концерт с участием руководства Министерства обороны России, военнослужащих боевых действий в Сирии и ветеранов 40-й общевойсковой армии, воевавших на территории Афганистана. Мероприятие подготовлено Общероссийской общественной организацией ветеранов ВС Межрегиональной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов 40 армии» и посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Торжество прошло под девизом «Боевую задачу выполнили!». На сцену вынесли боевые знамена частей и соединений 40-й армии и ветеранских организаций ВС РФ. Зрители увидели выступления артистов и музыкальных коллективов. В фойе театра была развернута передвижная выставка об истории и боевом пути 40-й общевойсковой армии в Афганистане.

Напомним, 31 год назад ее бойцы вышли из Афганистана, впервые в мировой истории выполнив поставленную задачу по борьбе с международным терроризмом. С этого времени, ветераны 40-ой армии и ветераны войны в Афганистане в России и за рубежом отмечают этот памятный день особенно празднично. Постановлением правительства РФ 13 февраля был присвоен особый юридический статус.