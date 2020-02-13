Путин: гиперзвуковое оружие РФ сделало бессмысленными попытки сдерживания России

Ядерное оружие может когда-то стать бессмысленным и неактуальным, но у РФ есть гиперзвуковое оружие, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

«Система противоракетной обороны [отдельных стран] как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные траты, которые они произвели», - сообщил глава государства.

Путин заявил, что не уверен в необходимости отражения в Конституции РФ ядерного статуса страны. По мнению российского лидера, гораздо важнее просто быть на шаг впереди других стран в сфере обороны.

«Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли это отмечать в конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда», - сказал он.

Вопрос о закреплении в Конституции ядерного статуса задал во время встречи писатель Захар Прилепин.

В декабре прошлого года Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что Россия ведет работы по созданию наземного варианта гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон».