Гранатометчики уничтожили «танки» условного противника в горах Армении

На полигоне Алагяз российской военной базы в Армении завершились боевые стрельбы гранатометчиков, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

«На полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершились боевые стрельбы с гранатометчиками уничтожением живой силы и легкой бронированной техники условного противника в горах», - сообщает пресс-служба.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификации целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.

На учениях военнослужащие вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 по статичным и движущимся целям, спрятанных в горах.

При стрельбе из ручных противотанковых гранатометов бойцы поразили около тысячи мишеней, имитирующих бронемашины условного противника. Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.