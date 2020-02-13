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БПК «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в Североморск из дальнего похода

Андрей Аркадьев
12:26 13.02.2020
Корабль прошел свыше 14 тысяч морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в Североморск после дальнего морского похода. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Северного флота.

«Сегодня большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", выполнявший задачи в дальней морской зоне в течение двух с половиной месяцев, прибыл в главную базу Северного флота - Североморск», - сообщили в пресс-службе.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из Североморска 3 декабря прошлого года, и прошел за это время Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря.

В январе корабль был задействован в масштабных учениях Северного и Черноморского флотов, проходивших у побережья Крыма. Маневрами руководил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу наблюдали за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов». Были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

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