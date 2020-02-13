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Морпехи Каспийской флотилии захватили побережье «противника»: кадры учений

Андрей Аркадьев
11:48 13.02.2020
Военнослужащие подразделения полка морской пехоты выполнили высадку морского десанта на необорудованное побережье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили операцию по высадке морского десанта на побережье. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«На военных полигонах Скорпион и Аданак в Республике Дагестан личный состав полка морской пехоты КФл совершил марш на бронетранспортерах БТР-82А в район формирования колонн и погрузился на десантные катера», - говорится в сообщении.

В ходе учений бронетранспортеры съехали в воду с десантных катеров типа «Серна», погрузились, после чего всплыли и добрались до берега.

«Заняв плацдарм на береговой линии, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по прорыву обороны и полному уничтожению условного противника при огневой поддержке бронетранспортеров, выполнив боевые стрельбы из стрелкового оружия с метаниями гранат по различным мишенным позициям "противника"», - добавили в пресс-службе.

Военнослужащие самоходной артиллерийской батареи открыли огонь по позициям условного противника, применив артиллерийские орудия «Нона».

В мероприятиях принимает участие более тысячи человек, задействовано 20 кораблей, десантных катеров типа «Серна» и судов обеспечения, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также шесть вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

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