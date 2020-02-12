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Вопреки шторму: вертолетчики Северного флота отработали взлет с БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Ян Брацкий
06:32 12.02.2020
Экипаж корабля возвращается в Североморск после дальнего похода, в ходе которого он принял участие в межфлотских учениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» возвращается в родной порт Североморска после дальнего похода. Позади два с половиной месяца плавания, во время которого экипаж корабля принял участие в межфлотских учениях в Черном море, а после совершил обратный переход в Баренцево море к острову Кильдин, где сейчас и находится.

На пути домой экипаж корабля отработал еще ряд учебно-боевых действий. Теперь большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» готов зайти в главную базу Северного флота - Североморск.

Сегодня экипаж корабля совместно с вертолетчиками Северного флота выполняет учебно-боевые задачи. Вчера днем летчики отработали взлет и посадку на борт большого противолодочного корабля и поиск условных целей: надводных и подводных кораблей противника. Учения продлились и сегодня ночью.

Пилоты совершали посадки практически в условиях нулевой видимости на летную палубу корабля. Эту задачу осложняет не самая простая погода. Дело в том, что ветер в море достигает 10 метров в секунду, а высота волны порядка трех метров. Посадить боевую машину в таких условиях задача не самая простая.

По похожему сценарию учения продлятся сегодня днем, с той лишь разницей, что в них примут участие менее опытные экипажи, но под присмотром опытных инструкторов. Они будут выполнять те же самые учебно-боевые задачи: взлет, посадка и обнаружение целей. После этого вертолеты вернутся на аэродром, а корабль отправится в родную гавань.

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