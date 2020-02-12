В Приморье прошли тренировочные полеты Су-35С

В Приморье прошли учебно-тренировочные полеты авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Перед экипажами бала поставлена задача по отработке тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

Авиационный полк выполнил комплекс различных элементов боевой подготовки. Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

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Экипажи самолетов Су-35С провели тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, в роли которых выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов. Были отработаны групповые полеты и полеты парой в обычных и сложных метеорологических условиях. Отработаны элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, проведены воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса.