Жителям военного городка под Саратовым вручили документы о предоставлении квартир

В Саратовской области жителям закрытого военного городка из числа гражданского населения, вручили документы о предоставлении квартир в собственность.

В церемонии принял участие глава департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Иванов. Из служебных квартир люди переедут в свои собственные, а в освободившееся жилье заселят военнослужащих.

В конце января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три года около 113 миллиардов рублей планируется направить на субсидии российским военнослужащим для приобретения постоянного жилья.