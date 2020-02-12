Жителям военного городка под Саратовым вручили документы о предоставлении квартир
В церемонии принял участие глава департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Иванов.
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В Саратовской области жителям закрытого военного городка из числа гражданского населения, вручили документы о предоставлении квартир в собственность.
В церемонии принял участие глава департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Иванов. Из служебных квартир люди переедут в свои собственные, а в освободившееся жилье заселят военнослужащих.
В конце января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три года около 113 миллиардов рублей планируется направить на субсидии российским военнослужащим для приобретения постоянного жилья.