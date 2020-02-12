Белорусские спецназовцы прибыли в Псков на учения с российскими десантниками
Маневры пройдут с 18 по 21 февраля на базе полигонов псковской дивизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
В Псков прибыли бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Вместе с российскими десантниками, они примут участие в первых в этом году совместных тактических учениях.
После торжественного поднятия флагов и исполнения гимнов, военнослужащим выдали личное боевое оружие. Всего в учениях примут участие более 450 военнослужащих РФ и Белоруссии, будет задействованы около ста единиц техники.
Также задействуют два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, четыре самолета Ил-76.