Экипажи Ил-76 провели сложное пилотирование в небе над Тверской областью

Молодые пилоты военно-транспортной авиации впервые самостоятельно провели полеты в небе над Тверской областью. Вместе с ними за штурвалами военно-транспортных самолетов Ил-76 сидели опытные командиры.

Во время тренировки летчики выполняли взлет, посадку, полет по заданному курсу. Экипажи отработали технику пилотирования во время полета с открытой рампой и боковой дверью. Учения выполнялись в сложных метеоусловиях - при сильных порывах бокового ветра.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.