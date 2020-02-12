Поддержка с воздуха: кадры тактических учений спецназа под Тамбовом

В Тамбовской области прошли тактико-специальные учения военнослужащих подразделений специального назначения Западного военного округа. Спецназ отработал десантирование разведгрупп в тылу условного противника и выполнение огневых задач.

По сценарию маневров, разведывательные группы должны были обеспечить огневую поддержку и прикрытие союзных войск, используя пулеметы «Печенег», смонтированных на бронеавтомобилях «Тигр».

Стоящая перед спецназом задача усложнялась тем, что им не могла быть оказана штатная воздушная поддержка из-за плотного контакта различных видов и родов войск.

Разведгруппы произвели десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10, и приступили к выполнению задач по подавлению и уничтожению условного противника.

В общей сложности в тактико-специальных учениях приняли участие 500 военнослужащих и задействовано свыше 30 единиц военной и авиационной техники.