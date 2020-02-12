Мать командира 6-й роты: пережить гибель детей невозможно

Лидия Евтюхина, мать командира 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии Марка Евтюхина, который командовал легендарной 6-й ротой Псковских десантников во время боя 29 февраля - 1 марта 2000 года, приняла участие в открытии выставки, посвященной подвигу военнослужащих.

«Погибли наши дети. Я буду говорить от имени всех родителей наших ребят. Тяжело, конечно, все это пережить, я бы даже сказала, что это невозможно. Говорят, что время лечит. Может быть, к кому-то это относится, но не к родителям, потерявшим своих детей», - сказала Лидия Евтюхина.

Она отметила, что президент России Владимир Путин всегда оказывал поддержку родителям десантников шестой роты.

«У него находится время на родителей, он очень трепетно к этому относится. И на последней встрече с нами он сказал просто: “Эти ребята спасли Россию”. Вот этим мы и живем», - сказала Евтюхина.

Бой у высоты 776 — эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом.

© ТРК "Звезда" Выставка, посвященная 20-летию подвига 6-й роты открылась в Совете Федерации

28 февраля 2000 года командир 6-й роты батальона Евтюхина майор Сергей Молодов получил приказ занять господствующую высоту Исты-Корд рядом с Улус-Кертом. Однако поскольку Молодов только что прибыл в часть и даже не успел ознакомиться с личным составом, Марк Евтюхин принял решение лично участвовать в операции.

29 февраля 6-я рота достигла высоты 776, где и завязался бой с отрядами бандформирований, которые двигались в сторону Аргунского ущелья. На предложение значительно превосходящих по численности сил противника сдаться или пропустить их, Евтюхин ответил отказом. Во время боя, после гибели майора Молодова, он возглавил оборону десантников. Будучи неоднократно раненым, продолжал командовать подчиненными.

© ТРК "Звезда" Выставка, посвященная 20-летию подвига 6-й роты открылась в Совете Федерации

Утром 1 марта на высоте осталось только 4 десантника-гвардейца, способных держать оружие. В самый критический момент подполковник Евтюхин и артиллерийский корректировщик капитан Романов вызвали огонь на себя.