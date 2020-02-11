Спуск по склону и стрельба в составе группы: команда ЦВО начала подготовку к конкурсу «Саянский марш»
Всего в тренировочную программу включены 11 заданий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В российских войсках началась масштабная подготовка к конкурсу АрМИ-2020 «Саянский марш». К тренировкам, которые проходят в Красноярском крае, приступила команда Центрального военного округа (ЦВО).
В программу тренировок включены 11 заданий. Военнослужащим предстоит искать пострадавшего в лавине, спускаться по склону в связках, вести разведку целей. Стрельбы проходят в составе группы.
Кроме того, во время подготовки бойцы сдадут нормативы по ориентированию на местности и организации ночевки в горах.
Армейские международные игры («АрМИ-2020») начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов.