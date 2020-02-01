Шойгу дал указание создать авиагруппировку для эвакуации россиян из КНР

По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики.

В целях оперативного вывоза российских граждан будет задействовано 5 самолетов ВКС России. На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Эпицентром заражения новым типом коронавируса, о котором власти Китая сообщили в декабре 2019 года, является город Ухань в провинции Хубэй.

Жертвами инфекции уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.