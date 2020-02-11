Главком ВМФ РФ познакомил главу ВМС Таиланда с уникальной выставкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства состоялась встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова и с командующим Королевских ВМС Таиланда адмиралом Луечаем Руддитом.

В ходе встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, запланированные на 2020 год.

Николай Евменов познакомил своего коллегу Луечая Руддита с уникальными экспонатами, представленными на книжной выставке «Таиланд глазами русских и европейских путешественников XVII-XIX вв.» в Центральной военно-морской библиотеке.

Военную делегацию из Таиланда особенно заинтересовала книга «Лоция Китайского моря», изданная Географическим департаментом Морского министерства в 1872-1875 годах.

Командующий Королевских ВМС Таиланда адмирал Луечай Руддит прибыл в Россию с шестидневным визитом. Планируется, что Руддит посетит Санкт-Петербург, Москву и Новороссийск.