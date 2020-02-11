Взгляд в небо: кадры учений зенитчиков в Алтайском крае

На полигоне Бийский в Алтайском крае прошли учения расчетов зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. В общей сложности в маневрах приняли участие около 500 военнослужащих, и было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

По сценарию учений, условный противник планировал нанести ракетно- и авиационный удар по району сосредоточения войск. Совершив марш-бросок в назначенный район, зенитчики развернули ЗРК «Бук-М2», оборудовав и замаскировав позиции. Им предстояло отразить групповой авиационный удар «противника». Операторы комплексов, сканируя пространство, обнаружили и захватили цели. После чего расчеты произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками.

В ходе учений военнослужащими были отработаны более 10 задач по отражению авиационных налетов. Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ противника.