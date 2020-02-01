На сайте Минобороны появился раздел, посвященный форуму «Армия-2020»

На официальном сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный военно-техническому форуму «Армия-2020».

Там будет размещаться актуальная информация о повестке дня и вопросах, обсуждаемых на мероприятии. Раздел будет постоянно пополняться и обновляться выступлениями руководства военного ведомства, презентациями и анонсами.

Кроме того, в дни форума «Армия-2020» на сайте Минобороны зрители смогут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия, основные мероприятия, а также показ огневых и ходовых возможностей образцов вооружения и военной техники. В социальных сетях будет использоваться официальный хэштег - #АРМИЯ2020.

В этому году форум пройдет уже в шестой раз. Основная программа состоится в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, в военных округах и на Северном флоте.

В рамках демонстрационной программы во время форума «Армия-2020» пройдет первый этап конкурса «Танковый биатлон». А на полигоне Алабино проведут показы современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа.