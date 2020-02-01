Более 250 военных и 7,5 тысяч километров: в восьми городах России стартовал масштабный марш-бросок ВДВ

В восьми городах России одновременно стартовал масштабный комбинированный марш-бросок, посвященный предстоящим 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования ВДВ. Подразделения Воздушно-десантных войск России начали свой путь из Камышина, Пскова, Иваново, Тулы, Новороссийска, Ульяновска, Воронежа и Кубинки.

Десантниками семи соединений ВДВ и курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища предстоит преодолеть 7,5 тысяч километров. В масштабном мероприятии принимают участие 8 команд по 30 человек и в общей сложности более 250 военнослужащих.

Команду к общему началу марш-броска дал командующий ВДВ Андрей Сердюков. По ходу своего движения команды посетят более 100 населенных пунктов, среди которых четыре города-героя и 14 городов воинской славы, в которых пройдут памятные мероприятия в честь воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

Финиш марш-броска состоится 17 февраля в городе воинской славы Наро-Фоминске. Через два дня в Парке Победы на Поклонной горе будут чествовать участников марш-броска.