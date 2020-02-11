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В Смоленске почтили память старшего лейтенанта Андрея Панова, геройски погибшего в составе легендарной 6-й роты

Егор Левин
20:00 11.02.2020
Во время боевых действий в Чеченской Республике, Панов сдерживал натиск превосходящего числом противника в течении 40 минут, прикрывая отход своих солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе памятных мероприятий, проведенных в Смоленске в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск, десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного возложили цветы к бюсту Героя России гвардии старшего лейтенанта Андрея Панова, геройски погибшего в 2000 году в Чеченской Республике в составе легендарной 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Напомним, столкнувшись с многочисленным формированием боевиков, Панов прикрывал отход роты на высоту 776,0. В бою десантник получил ранение, но продолжил выполнять свою работу.

При следующей атаке боевиков Панов вместе с десятью оставшимися бойцами сдерживал их натиск в течении 40 минут, погибнув при этом в бою.

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