В Смоленске почтили память старшего лейтенанта Андрея Панова, геройски погибшего в составе легендарной 6-й роты

В ходе памятных мероприятий, проведенных в Смоленске в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск, десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного возложили цветы к бюсту Героя России гвардии старшего лейтенанта Андрея Панова, геройски погибшего в 2000 году в Чеченской Республике в составе легендарной 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Напомним, столкнувшись с многочисленным формированием боевиков, Панов прикрывал отход роты на высоту 776,0. В бою десантник получил ранение, но продолжил выполнять свою работу.

При следующей атаке боевиков Панов вместе с десятью оставшимися бойцами сдерживал их натиск в течении 40 минут, погибнув при этом в бою.