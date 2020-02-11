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В Подмосковье завершается строительство Главного храма ВС РФ: кадры возведения собора

Андрей Аркадьев
18:40 11.02.2020
Открытие собора будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня победы. Высота звонницы составит 75 метров - в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют мультигалерею «Дорога памяти». Ее длина - 1418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в мультигалерею «Дорога памяти».

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