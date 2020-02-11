Десантники России и спецназовцы Белоруссии проведут учения под Псковом

В Псковской области пройдут совместные учения военнослужащих России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Это будут первые в текущем году совместные учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Они пройдут с 18 по 21 февраля на полигонах Завеличье и Струги Красные.

В маневрах примут участие 350 военнослужащих, будут задействованы около ста единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста.

Также задействуют два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, четыре самолета Ил-76. Командовать учениями будет командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплия.