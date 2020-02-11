Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на военной базе РФ в Киргизии
Государственная дума на пленарном заседании, 11 февраля ратифицировала протокол о внесении изменений к соглашению с Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики.
«Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Протокол между РФ и Киргизией был подписан еще в марте прошлого года в Бишкеке и внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в декабре. Документ предусматривает внесение изменений в соглашение об условиях пребывания российской военной базы. В частности, вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и фиксируется понятие «беспилотный летательный аппарат».
Документ дает возможность ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.