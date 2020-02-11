В Минобороны рассказали о подготовке к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020»

Министерство обороны РФ уделит большое внимание совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов Российской Федерации при решении оборонных задач. В ведомстве считают, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

«Большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов Российской Федерации при решении оборонных задач. Уверен, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", которое пройдет в сентябре в Южном военном округе», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом ВС РФ.

Глава ведомства также сообщил, что в последние годы было многое сделано для повышения боевых возможностей Вооруженных Сил РФ. В частности, начата реализация масштабной программы перевооружения армии и флота. По словам Шойгу, лишь в прошлом году войска получили более шести с половиной тысяч единиц нового и модернизированного вооружения.