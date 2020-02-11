Шойгу: российская армия получила более 6,5 тыс. единиц нового вооружения в 2019 году

Вооруженные силы Российской Федерации получили более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Только в прошлом году войска получили более шести с половиной тысяч единиц нового и модернизированного вооружения», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам министра, к концу года в соответствии с указом президента РФ доля современных образцов в ВС РФ превысит 70% и в дальнейшем будет поддерживаться данный уровень.

К концу года в соответствии с президентским указом от 7 мая 2012 года его доля составит свыше 70% и далее будет поддерживаться на этом уровне.