Шойгу: почти все объекты Минобороны РФ оснащены средствами телекоммуникации

Почти все соединения и воинские части, а также учебные заведения Министерства обороны РФ оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием.

Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Сегодня практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием», - заявил он.

По словам Шойгу, всего оборудованием оснащено больше 1,2 тысяч объектов Минобороны РФ.

Министр добавил, что в результате применения данных технологий «улучшаются характеристики и повышаются возможности системы управления Вооруженными силами РФ».