Шойгу: почти все объекты Минобороны РФ оснащены средствами телекоммуникации
Новым цифровым телекоммуникационным оборудованием оснащено больше 1,2 тысяч объектов Минобороны РФ.
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Почти все соединения и воинские части, а также учебные заведения Министерства обороны РФ оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием.
Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Сегодня практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием», - заявил он.
По словам Шойгу, всего оборудованием оснащено больше 1,2 тысяч объектов Минобороны РФ.
Министр добавил, что в результате применения данных технологий «улучшаются характеристики и повышаются возможности системы управления Вооруженными силами РФ».