Военнослужащие ведут огонь из минометов: кадры тренировки в Приморье

В Приморье стартовали первые этапы конкурса «Мастера артиллерийского огня» среди расчетов минометных комплексов «Сани».

Военнослужащие должны на время поразить мишени. Для этого им даются по несколько снарядов. Если участники соревнований промахиваются, они уходят на второй круг и добавляются штрафные минуты.

По итогу состязаний, лучшие представители Восточного военного округа попадут в состав сборной в окружном этапе конкурса и поборются за право выступить на Армейских международных играх АрМИ-2020.