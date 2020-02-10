«Тополь», «Листва» и «Тайфун-М»: лучшие кадры учений РВСН под Барнаулом

В Алтайском крае начались тактические учения военнослужащих РВСН с применением ракетных комплексов «Тополь». Перед стратегическими ракетчиками стоят задачи по отработке вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей, протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Особое внимание на маневрах будет уделяться вопросам противодействия воздушного нападения, отражению диверсионно-разведывательных групп, а также выполнению комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.

В общей сложности в учениях принимают участие более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, такие как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

В проведении учений в ходе войсковой стажировки в Барнаульском ракетном соединении принимают курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого.